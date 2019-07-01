Проблема: кот тащит добычу в дом. Решение: натренировать нейросеть, которая не даст ему войти!
У инженера Amazon Бена Хамма есть кот по кличке Метрика. Животное обожает ночные прогулки и часто возвращается домой ближе к утру. Иногда Метрика притаскивает с собой «подарок» — убитую или раненую добычу. Тогда Хамму приходится вставать и убирать оставленный котом беспорядок. Инженеру это надоело — и он придумал, как с помощью технологий прекратить свои мучения.
Хамм установил над кошачьей дверцей камеру, управляемую ИИ. Саму дверцу он снабдил умным замком. В течение нескольких месяцев инженер тренировал подключенную к камере нейросеть — система слежения сделала более 23 тысяч различных снимков Метрики.
Хамм сортировал фото по четырем категориям:
- изображения без кота;
- изображения с котом, идущим на прогулку;
- изображения возвращающегося кота — без добычи;
- изображения кота с добычей в пасти.
С помощью этих фотографий инженер обучил нейросеть отличать кота с добычей от кота без добычи. Вот как она работает:
- Шаг 1. Система проверяет, есть ли в кадре Метрика или нет.
- Шаг 2. Если есть, нужно понять — уходит он или приходит?
- Шаг 3. Если Метрика возвращается, тащит ли он с собой добычу?
- Шаг 4. Если Метрика все же пришел не с пустыми лапами, системе нужно на 15 минут заблокировать кошачью дверцу и прислать снимки Хамму на телефон.
- Шаг 5. Система сама отправит пожертвование в фонд некоммерческой организации Национальное Одюбоновское общество, которое занимается охраной природы.
Система работает уже пять недель. За это время Метрика шесть раз пытался протащить добычу — и пять раз камера не пускала его домой (один раз ему все же удалось это сделать). Еще раз дверь заблокировала животному вход по ошибке.
Фото в анонсе: Ignite Seattle / YouTube