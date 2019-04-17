Видели эту черную кошку? Нет?! А ведь она сыграла назгула и принцессу Лею 🎥

Это кошка по имени Лиззи (сценический псевдоним — OwlKitty). За последние полгода она появилась в десятке блокбастеров: ее хозяева с помощью монтажа вставляют Лиззи в фильмы и сериалы.

Например, в последнем видео, приуроченном к премьере финального сезона «Игры престолов», Джон Сноу вместо лютоволчонка находит черную кошку. Ее роль, само собой, досталась Лиззи.

Лиззи появилась и в «Звездных войнах». Но, в отличие от принцессы Леи, OwlKitty не звала на помощь Оби-Вана Кеноби, а просто мурчала, пока на нее смотрел завороженный Люк Скайуокер.

Перед Лиззи склонился даже Гарри Поттер!

Кто победит Таноса в новых «Мстителях»? Конечно же, Лиззи!

OwlKitty — супергероиня по прозвищу Железная Кошка.

Лиззи изображает не только героев, но и злодеев. Вот она в роли назгула во «Властелине колец» — пугает беззащитных хоббитов, прячущих банку тунца.

А помните самое залайканное яйцо в мире? Внутри тоже была OwlKitty. Так-то!