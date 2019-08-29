Может ли один Михаил Ефремов заменить сразу трех ангелов Чарли? Да! 👼

Моушн-дизайнер из Волгограда Андрей Чаушеску переделал трейлер новых «Ангелов Чарли». Лица трех главных героинь заменили на лицо Михаила Ефремова. Ролик сделан с помощью нейросети, позволяющей менять лица на видео. На создание трейлера Чаушеску потратил более четырех недель.

Andrew Chaushesku

Сам Ефремов назвал ролик «прикольной нелепицей». «Прикольно сделали, только непонятно зачем. Может ли такая технология лишить артистов работы? Не знаю, это, наверное, смотреть уже не мне», — заявил актер.

Российская премьера «Ангелов Чарли» состоится 14 ноября. Настоящий трейлер к фильму выглядит вот так:

Ангелы Чарли — трейлер SonyPicturesRU