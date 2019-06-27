шапито
«Нам понадобятся парики, игрушки, шмотки». Вышел трейлер новых «Ангелов Чарли» с Кристен Стюарт — и это продолжение, а не римейк
Источник: Meduza
Компания Sony Pictures выпустила трейлер «Ангелов Чарли» — продолжения телешоу и серии фильмов о сотрудницах детективного агентства Чарли Таунсенда. В новой части главных героинь сыграли Кристен Стюарт («Сумерки»), Наоми Скотт («Могучие рейнджеры») и Элла Балинска («Чисто английские убийства»). Картину сняла Элизабет Бэнкс («Идеальный голос 2»).
Трейлер на русском
Трейлер на английском
В фильме также появятся Патрик Стюарт («Люди Икс») и Нат Факсон (Бен и Кейт).
В России «Ангелы Чарли» выйдут 14 ноября.