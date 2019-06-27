Компания Sony Pictures выпустила трейлер «Ангелов Чарли» — продолжения телешоу и серии фильмов о сотрудницах детективного агентства Чарли Таунсенда. В новой части главных героинь сыграли Кристен Стюарт («Сумерки»), Наоми Скотт («Могучие рейнджеры») и Элла Балинска («Чисто английские убийства»). Картину сняла Элизабет Бэнкс («Идеальный голос 2»).

Трейлер на русском

SonyPicturesRU

Трейлер на английском

Sony Pictures Entertainment

В фильме также появятся Патрик Стюарт («Люди Икс») и Нат Факсон (Бен и Кейт).

В России «Ангелы Чарли» выйдут 14 ноября.