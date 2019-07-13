Знакомьтесь, мистер Трампутин. Нейросеть сделала президентов России и США одним человеком

Моушн-дизайнер из Германии Александр Курт объединил президентов Владимира Путина и Дональда Трампа с помощью нейросетей. Курт подчеркивает, что сделал ролик в качестве эксперимента, а не политического высказывания. Внимание на видео обратил «TJournal».

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Для создания ролика дизайнер использовал программу DeepFaceLab, позволяющую подменять лица на видео. Чтобы получить качественное изображение, Курт обучил нейросеть на одном наборе данных 240 тысяч раз, а также сделал постобработку ролика в Adobe After Effects.

Ранее Александр Курт накладывал лицо Марка Цукерберга на лицо актера Джесси Айзенберга, который играл основателя Facebook в фильме «Социальная сеть», и изменял возраст Леонардо Ди Каприо на видео с его речью при получении «Оскара».

spiegelball

spiegelball

Александр Курт — далеко не единственный, кто меняет лица знаменитостей на видео. Один из самых известных подобных проектов — YouTube-канал Ctrl Shift Face. Среди прочего там есть отрывок из «Терминатора-2», где главную роль вместо Арнольда Шварценеггера исполняет Сильвестр Сталлоне, а также сцены из «Сияния» с Джимом Керри вместо Джека Николсона.

Terminator 2 starring Sylvester Stallone [DeepFake] Ctrl Shift Face

The Shining starring Jim Carrey : Episode 1 — Concentration [DeepFake] Ctrl Shift Face