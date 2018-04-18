Обама называет Трампа засранцем: речь бывшего президента подделали с помощью нейросети

Американский режиссер Джордан Пил («Прочь») и издание BuzzFeed опубликовали видеообращение Барака Обамы, в котором 44-й президент США называет Дональда Трампа «засранцем» и сообщает, что злодей Киллмонгер из «Черной Пантеры» был прав.

На самом деле бывший президент ничего такого не говорил. Ролик был создан с помощью программы и графического редактора Adobe After Effects, а голос Обамы сымитировал Пил. С помощью этой фальсификации журналисты и режиссер хотели показать, как в будущем будут выглядеть фейковые новости. Сам Джордан Пил тоже появляется в ролике и призывает зрителей критически относиться к информации из интернета.

You Wonʼt Believe What Obama Says In This Video! 😉 BuzzFeedVideo

Это не первый подобный случай. В июле 2017 года исследователи из Университета Вашингтона провели аналогичный эксперимент, в котором с помощью нейросети и аудиоманипуляций создали поддельную речь Обамы.