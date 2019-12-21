Кататься на огромном клубке и оскорблять собак Вот что нужно делать, чтобы стать настоящей кошкой. По крайней мере, так считает ведущий Джеймс Корден
Телеведущий Джеймс Корден испытал актеров фильма «Кошки» (выйдет в российский прокат 2 января 2020 года) — Дженнифер Хадсон, Джейсона Дэруло, Франческу Хэйуорд, Ребел Уилсон и Тейлор Свифт. Для этого он пригласил их в свою «Школу кошек» и преподал им несколько важных уроков.
Встречал учеников в школе режиссер фильма Том Хупер. Тестировал «кошек» сам Джеймс Корден, сыгравший в фильме роль кота по имени Бастофер Джонс. Телеведущий настолько хорошо перевоплотился в своего персонажа, что участники соревнования поначалу его не заметили (на самом деле нет).
Вот что должны уметь настоящие кошки, по мнению Кордена:
- Петь слово «мяу»
- Прыгать на месте и чесать за ухом
- Катать огромный клубок
- Игнорировать людей
- Охотиться за точкой от лазерной указки
- Ходить по дому только через маленькие двери для животных
- Пить молоко из блюдца
- Оскорблять собак
- Вместо унитаза использовать лоток
«Жизнь актера во многом похожа на жизнь кота. Спишь сколько хочешь, кричишь на кого хочешь, ешь тунец из баночек. В общем, делаешь, что хочешь», — сказал в перерывах между конкурсами музыкант Джейсон Дэруло, сыгравший в мюзикле кота по имени Рам-Там-Таггер. Актриса Франческа Хэйуорд (кошка Виктория) посвятила свое выступление ушедшим в этом году Грампи Кэт и Лил Баб.
Награду лучшему ученику «Кошачьей школы» лично вручил композитор и автор оригинального мюзикла Эндрю Ллойд Уэббер. Им стала актриса Дженнифер Хадсон: «Не могу поверить, я уже выиграла „Оскар“ за роль в „Девушках мечты“, а теперь еще и главную кошачью награду. Что же мне делать дальше?», — сказала победительница.