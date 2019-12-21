Кататься на огромном клубке и оскорблять собак Вот что нужно делать, чтобы стать настоящей кошкой. По крайней мере, так считает ведущий Джеймс Корден

Телеведущий Джеймс Корден испытал актеров фильма «Кошки» (выйдет в российский прокат 2 января 2020 года) — Дженнифер Хадсон, Джейсона Дэруло, Франческу Хэйуорд, Ребел Уилсон и Тейлор Свифт. Для этого он пригласил их в свою «Школу кошек» и преподал им несколько важных уроков.

The Late Late Show with James Corden

Встречал учеников в школе режиссер фильма Том Хупер. Тестировал «кошек» сам Джеймс Корден, сыгравший в фильме роль кота по имени Бастофер Джонс. Телеведущий настолько хорошо перевоплотился в своего персонажа, что участники соревнования поначалу его не заметили (на самом деле нет).

Вот что должны уметь настоящие кошки, по мнению Кордена:

Петь слово «мяу»

Прыгать на месте и чесать за ухом

Катать огромный клубок

Игнорировать людей

Охотиться за точкой от лазерной указки

Ходить по дому только через маленькие двери для животных

Пить молоко из блюдца

Оскорблять собак

Вместо унитаза использовать лоток

«Жизнь актера во многом похожа на жизнь кота. Спишь сколько хочешь, кричишь на кого хочешь, ешь тунец из баночек. В общем, делаешь, что хочешь», — сказал в перерывах между конкурсами музыкант Джейсон Дэруло, сыгравший в мюзикле кота по имени Рам-Там-Таггер. Актриса Франческа Хэйуорд (кошка Виктория) посвятила свое выступление ушедшим в этом году Грампи Кэт и Лил Баб.

Награду лучшему ученику «Кошачьей школы» лично вручил композитор и автор оригинального мюзикла Эндрю Ллойд Уэббер. Им стала актриса Дженнифер Хадсон: «Не могу поверить, я уже выиграла „Оскар“ за роль в „Девушках мечты“, а теперь еще и главную кошачью награду. Что же мне делать дальше?», — сказала победительница.