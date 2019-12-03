Умерла Лил Баб — одна из первых кошек, прославившихся благодаря соцсетям в начале 2010-х. Она болела остеомиелитом. Об этом в соцсетях сообщил ее хозяин Майк Бридавски. В посте он поблагодарил животное и попросил почаще навещать поклонников во снах.

Лил Баб родилась с генетическими мутациями — у нее не было зубов, из-за чего ее язычок вечно свисал изо рта так, будто она дразнилась. К тому же, из-за дварфизма Лил Баб выглядела как котенок, хотя в июне 2019-го она отпраздновала свой восьмой день рождения.

Необычная внешность с самого рождения Лил Баб привлекала внимание пользователей соцсетей. Первый популярный пост с ее фотографиями появился, когда котенку было всего два месяца. К декабрю 2019-го у нее уже было почти два с половиной миллиона подписчиков в инстаграме.

Лил Баб собрала более 700 тысяч долларов на помощь животным. Также кошка стала лицом кампании по изучению генетических мутаций. О жизни Лил Баб сняли документальный фильм «Лил Баб и друзья», а ее хозяин выпустил концептуальный музыкальный альбом от лица своего питомца.

Журналисты издания Wired назвали случившееся «смертью милоты» и заявили, что вместе с Лил Баб ушла эпоха популярных в интернете кошек.

В мае 2019 года умерла Грампи Кэт — самая сердитая кошка в интернете, которая прославилась в инстаграме в то же время, что и Лил Баб. Напоследок посмотрите на встречу двух кошачьих знаменитостей, которых больше нет с нами.

Lil BUB