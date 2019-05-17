Кошка по имени Грампи Кэт — героиня многочисленных мемов — умерла в возрасте 7 лет.

В сообщении, распространенном семьей, где жила Грампи Кэт, и ее менеджером (да, у нее был менеджер), говорится, что кошка 14 мая мирно ушла из жизни на руках у ее хозяйки. «Помимо того, что она была нашей малышкой и уважаемым членом семьи, Грампи Кэт помогала миллионам людей по всему миру улыбаться — даже в трудные времена», — подчеркивается в заявлении.

Richard Vogel / AP / Scanpix / LETA

Грампи Кэт, чья настоящая кличка Соус Тардар, родилась 4 апреля 2012 года. Известность Соус Тардар получила спустя несколько месяцев после своего рождения, когда 22 сентября родственник ее владельцев опубликовал снимок сердитой кошки на Reddit.

В 2013 году популярность Грампи Кэт была уже столь велика, что ее хозяйка оставила работу официантки и наняла персонального менеджера, который занимался карьерой кошки. Грампи Кэт была героиней многочисленных телешоу, а газеты и журналы печатали ее снимки.

По состоянию на май 2019 года у кошки, ставшей мемом, было около 8,5 миллиона подписчиков в фейсбуке и 2,4 миллиона — в инстаграме.