Прощай, Грампи Кэт 💔

Мы прощаемся с Грампи Кэт — самой сердитой кошкой в интернете (и обладательницей роскошнейших усов). Ей было всего семь лет, но за это время она успела сняться в рекламе и собственном фильме. Еще Грампи Кэт стала героиней книги, комикса и нескольких видеоигр, а также появилась в сотне тысяч мемов. Грампи, спасибо за все. Мы не забудем твою вечно недовольную мордочку. 😿

А вот Грампи Кэт с легендарным сценаристом Marvel — Стэном Ли, который умер в ноябре 2018 года.