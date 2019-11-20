«Голый Идрис Эльба в образе кота вселяет в меня доселе неведомый страх». Новый трейлер «Кошек» снова всех напугал

Дебютный трейлер «Кошек», экранизации знаменитого мюзикла Эндрю Ллойда Уэббера, многих напугал странноватыми спецэффектами и тем, как звезды вроде Джуди Денч, Иэна Маккеллена и Тейлор Свифт выглядят в образе животных.

И вот спустя четыре месяца студия Universal Pictures выпустила второй трейлер. Стало ли лучше? Определенно!

Universal Pictures

Ведь в ролике показали новые кадры с участием Идриса Эльбы, самого сексуального мужчины 2018 года по версии журнала People. Но это в реальной жизни, а в «Кошках» он выглядит… вот так:

А вот что стало с Тейлор Свифт.

Киноверсию «Кошек» поставил обладатель «Оскара» режиссер Том Хупер («Король говорит!»). Он уже экранизировал мюзиклы — «Отверженных» с Хью Джекманом, Расселом Кроу и Энн Хэтэуэй. А одним из исполнительных продюсеров «Кошек» выступил Стивен Спилберг.

Российская премьера фильма состоится 2 января 2020 года.