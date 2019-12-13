«Одинокая уточка ищет друга». Фермер из США написал трогательное объявление для своей питомицы, оставшейся без пары

Jennifer Coolidge / AP / Scanpix / LETA

В городке Блу-Хилл в штате Мэн на доске, где жители вывешивают объявление обо всем на свете, появилось послание, способное растрогать многих: «Утка ищет утку. Одинокая уточка ищет друга. Партнер недавно умер. Только серьезные предложения».

Объявление, как выяснилось, написал живущий неподалеку от Блу-Хилл фермер Крис Моррис. Недавно, рассказал Моррис местному изданию The Bangor Daily News, рысь утащила двух его питомцев — Коричневую утку и Серую утку. У одной из пропавших птиц была многолетняя подруга — Желтая утка, которая теперь очень грустит в одиночестве.

Написать объявление, чтобы найти пару своей утке породы индийский бегун, заявил фермер, показалось ему самой лучшей идей. Для писем Хилл завел на Gmail специальный адрес — lonesomebluehillduck. И все получилось! На призыв откликнулась Сэди Грини — владелица расположенной неподалеку фермы. «У нас множество селезней, так что [Моррису] будет из кого выбирать», — рассказала Грини. Утки, напомнила она, как правило преданы одному партнеру и могут грустить, если остаются без него. «Однако они могут и найти партнеру замену, так что будет интересно посмотреть, что из этого выйдет», — заявила фермер.

Что точно получилось у Морриса и его утки, так это растрогать людей по всему миру.