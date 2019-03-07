Это утки Пепе и Арнольд. И для них нет ничего вкуснее (и желаннее!) гороха

У пользователя Reddit coliverse живут утки Пепе и Арнольд — и они просто обожают горох. Если к полудню не дать птицам миску бобовых, утки станут громко возмущаться.

Горох приводит Пепе и Арнольда в восторг. Они сразу же бегут к миске и начинают быстро есть (горошины при этом разлетаются во все стороны!).

Хозяева тренировали Пепе и Арнольда с самого детства. Правда, тогда вместо гороха они клевали виртуальных тараканов, ползающих по экрану мобильного телефона.