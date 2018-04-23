В Швейцарии утки дважды за три дня попались на нарушении скоростного режима

Дорожная камера, установленная в швейцарской коммуне Кёниц к юго-западу от Берна, сфотографировала утку, превысившую лимит скорости. А через три дня утка попалась снова!

Местная полиция рассказала, что утка пролетела над дорогой на небольшой высоте со скоростью 52 километра в час — при том, что на этом участке стоит ограничение в 30 километров в час. Из-за этого ее сфотографировала дорожная камера.

Schneller als die Polizei erlaubt: Diese Ente war im Tiefflug mit 52 km/h in der Tempo-30-Zone in Oberwangen unterwegs.... Опубликовано Gemeinde Köniz 19 апреля 2018 г.

Через три дня эта же камера снова запечатлела утку, превысившую лимит скорости на 22 километра в час. Полиция не смогла установить, идет ли речь о птице-рецидивисте, или это два разных правонарушителя. Если бы на месте утки был автомобилист, его бы оштрафовали и лишили прав на месяц.