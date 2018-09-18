Вся жизнь — ложь. Оказывается, в Duck Hunt всегда можно было играть за утку (просто об этом мало кто знал)
Актер Сет Роген поделился в твиттере подсказкой, которая могла изменить жизнь многих подростков лет 25 назад — когда они играли в приставку NES и охотились на уток в восьмибитной игре Duck Hunt. Оказывается, все это время летавшей по уровню птицей можно было управлять при помощи второго геймпада. Когда-то давно артист играл со своей сестрой и случайно сел на свободный геймпад — после этого утка начала лететь в правый верхний угол экрана. Так он и узнал об этой неочевидной возможности.
Некоторые не поверили словам Рогена и обвинили его в распространении ложной информации. В ответ он выложил отсканированные страницы мануала, прилагавшегося к Duck Hunt. И оказался прав.
September 18, 2018
Открытие Рогена потрясло многих пользователей твиттера, включая его коллег-актеров.
Бри Ларсон («Капитан Марвел»)
WHAT 🤯— Brie Larson (@brielarson) September 17, 2018
Бен Шварц («Парки и зоны отдыха»)
this is insane... i feel sick...— Ben Schwartz (@rejectedjokes) September 17, 2018
Теперь из-за этого откровения одни пересматривают взгляды на жизнь, а другие — делятся историями
I'm the Little Sister and I made my brother's Duck Hunt game go WAY wonky. He never figured it out. Or he was just that bad of a shot. Probably both.— Milli Gilbert (@AuthorMilliGib) September 18, 2018
I did not come on Twitter to have my mind blown today. I feel like my life is a lie. What's next, if you turn the NES upside down, it shoots money out when you beat Mega Man II?— Tom Jorgensen (@Tom_Jorgensen) September 17, 2018
This ended at least two friendships in my childhood. But I don't regret anything, I don't want to be friends with someone who couldn't protect us from a couple of zig-zagging ducks. https://t.co/ZgS78r12kj— Dan Przygoda (@dprzygoda) September 17, 2018
my whole life has been a lie. why why why reveal this now. pandora's box cannot be closed again. https://t.co/chSLU7qs7a— Hend Amry (@LibyaLiberty) September 17, 2018
о, помню мы с друзьями в детстве об этом случайно узнали, когда просто кто-то во время игры товарища взял второй пульт от приставки и стал по кнопкам тыкать - оказалось, что таки уткой можно управлять :) и тогда уже началось дикое веселье— Victor (@Mishka_na_sever) September 18, 2018