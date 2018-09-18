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Вся жизнь — ложь. Оказывается, в Duck Hunt всегда можно было играть за утку (просто об этом мало кто знал)

Meduza
14:54, 18 сентября 2018

Актер Сет Роген поделился в твиттере подсказкой, которая могла изменить жизнь многих подростков лет 25 назад — когда они играли в приставку NES и охотились на уток в восьмибитной игре Duck Hunt. Оказывается, все это время летавшей по уровню птицей можно было управлять при помощи второго геймпада. Когда-то давно артист играл со своей сестрой и случайно сел на свободный геймпад — после этого утка начала лететь в правый верхний угол экрана. Так он и узнал об этой неочевидной возможности.

Геймплей игры
World of Longplays

Некоторые не поверили словам Рогена и обвинили его в распространении ложной информации. В ответ он выложил отсканированные страницы мануала, прилагавшегося к Duck Hunt. И оказался прав.

Открытие Рогена потрясло многих пользователей твиттера, включая его коллег-актеров.

Бри Ларсон («Капитан Марвел»)

«ЧТО»

Бен Шварц («Парки и зоны отдыха»)

«Это безумие… Мне нехорошо…»

Теперь из-за этого откровения одни пересматривают взгляды на жизнь, а другие — делятся историями

«Я была младшей сестрой и портила своему брату игру в Duck Hunt. Он так никогда и не узнал об этом. Ну или он настолько плохо стрелял. Возможно, верны оба варианта»
«Я не для того зашел в твиттер, чтобы сегодня мне взорвали мозг. Такое чувство, будто вся моя жизнь — ложь. Что дальше? Выяснится, что если перевернуть NES, она начнет выстреливать в тебя деньгами, пока ты играешь в Mega Men II?»
«Из-за этого я дважды прекращал дружбу. Ни о чем не жалею. Не хочу дружить с кем-то, кто не в состоянии защитить нас от парочки летающих зигзагами уток»
«Вся моя жизнь была ложью. Почему, почему, почему это обнаружилось только сейчас. Ящик Пандоры уже не закрыть»

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