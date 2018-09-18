Актер Сет Роген поделился в твиттере подсказкой, которая могла изменить жизнь многих подростков лет 25 назад — когда они играли в приставку и охотились на уток в восьмибитной игре Duck Hunt. Оказывается, все это время летавшей по уровню птицей можно было управлять при помощи второго геймпада. Когда-то давно артист играл со своей сестрой и случайно сел на свободный геймпад — после этого утка начала лететь в правый верхний угол экрана. Так он и узнал об этой неочевидной возможности.

Геймплей игры World of Longplays

Некоторые не поверили словам Рогена и обвинили его в распространении ложной информации. В ответ он выложил отсканированные страницы мануала, прилагавшегося к Duck Hunt. И оказался прав.

Открытие Рогена потрясло многих пользователей твиттера, включая его коллег-актеров.

Бри Ларсон («Капитан Марвел»)

WHAT 🤯 — Brie Larson (@brielarson) September 17, 2018

Бен Шварц («Парки и зоны отдыха»)

this is insane... i feel sick... — Ben Schwartz (@rejectedjokes) September 17, 2018

Теперь из-за этого откровения одни пересматривают взгляды на жизнь, а другие — делятся историями

I'm the Little Sister and I made my brother's Duck Hunt game go WAY wonky. He never figured it out. Or he was just that bad of a shot. Probably both. — Milli Gilbert (@AuthorMilliGib) September 18, 2018

I did not come on Twitter to have my mind blown today. I feel like my life is a lie. What's next, if you turn the NES upside down, it shoots money out when you beat Mega Man II? — Tom Jorgensen (@Tom_Jorgensen) September 17, 2018

This ended at least two friendships in my childhood. But I don't regret anything, I don't want to be friends with someone who couldn't protect us from a couple of zig-zagging ducks. https://t.co/ZgS78r12kj — Dan Przygoda (@dprzygoda) September 17, 2018

my whole life has been a lie. why why why reveal this now. pandora's box cannot be closed again. https://t.co/chSLU7qs7a — Hend Amry (@LibyaLiberty) September 17, 2018