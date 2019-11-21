Французы пытались запретить уткам громко крякать. Но птицы отстояли право голоса в суде 🦆

У француженки Доминик Дуте на ее ферме живет около 60 уток. Птицы плещутся в небольшом водоеме, гуляют в его окрестностях и, разумеется, много крякают. Это не понравилось соседям Дуте — они подали на француженку в суд и потребовали 3,5 тысячи евро компенсации (а заодно попросили угомонить уток).

Видео с утками, живущими у Дуте Must See TV

Однако суд встал на сторону птиц — громкость кряканья оказалась в пределах нормы. Просто соседи недавно переехали из города и, судя по всему, пока не привыкли к звукам сельской жизни. Дуте счастлива: она переживала, что ей придется избавиться от любимых питомцев. «Утки победили», — шутит француженка.

Фото в анонсе: Robert Gramner / Unsplash