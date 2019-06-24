Японский инженер Nissan разработал робота-утку под названием The Aigamo. Устройство пригодится при выращивании риса.

Как отмечает The Verge, в Азии фермеры на протяжении веков использовали уток для борьбы с сорняками на рисовых полях. Птицы также поедали насекомых, а их помет служил естественным удобрением. Сейчас эта практика уже не так сильно распространена, но The Aigamo может все изменить.

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Правда, высокотехнологичная утка скорее похожа на робот-пылесос, чем на птицу. Вместо лап у нее — два вращающихся винта. Они поднимают почву со дна и таким образом не дают сорнякам прорасти. Кроме того, движение винтов еще и насыщает воду кислородом. Устройство весит всего полтора килограмма, на корпусе у него расположены два глаза. Робоутка ориентируется в пространстве с помощью GPS.

У создателя робота пока нет никаких планов на запуск массового производства уток-роботов. Неизвестно даже, насколько эффективно использование подобного устройства.