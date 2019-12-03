«Миюки чувствовала, будто она манипулирует маленькой обезьянкой, свернувшей свои лапки» Премию за худшее описание секса впервые присудили двум писателям

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Литературный журнал The Literary Review вручил ежегодную премию Bad Sex Award — за худшее описание секса в литературе. Лауреатами 2019 года впервые стали сразу два автора — француз Дидье Декуэн и британец Джон Харви.

«Столкнувшись с двумя неприятными соперниками, мы оказались не в состоянии сделать выбор между ними. Надеемся, британские читатели признают наше непростое положение», — заявили организаторы премии. Как отмечает The Guardian, таким образом в The Literary Review шутливо продолжили традицию других литературных премий — в 2019 году Нобелевскую и Букеровскую премии также присудили сразу двум писателям.

Дидье Декуэн, лауреат Гонкуровской премии 1977 года, получил Bad Sex Award за свой роман «Среди садов и тихих заводей» (Le bureau des jardins et des etangs), события в котором разворачиваются в Японии 12 века. Члены жюри отметили его, в частности, за следующую сцену:

Осторожно. Далее приведен фрагмент текста, содержащий описание действий сексуального характера, который может быть неприятно читать.

«Кацуро застонал, когда под материалом его кимоно сформировалась выпуклость — выпуклость, которую Миюки схватила, разминала, массировала, сжимала и раздавливала. После ласок член и яички Кацуро превратились в единый холм, раскинувшийся под ее ладонью. Миюки чувствовала, будто она манипулирует маленькой обезьянкой, свернувшей свои лапки».

Автор детективов Джон Харви удостоился награды за роман «Мир» (Pax) и такую сцену секса:

Осторожнее. Ну, вы поняли…

«Она вся горела, и жар был в нем. Он посмотрел на ее совершенную черную субтильность. Ее глаза были голодными. Как и его собственные, они горели огнем и желанием. Более чем жаркие, более чем тропические: они вдвоем приближались к экватору. Они обнялись так, будто этим насильственным удержанием они могли сварить друг друга».