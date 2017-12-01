«Бильярдный треугольник члена и яичек»: американский писатель получил премию за худшую секс-сцену 2017 года

Литературный журнал The Literary Review с 1993 года вручает премию Bad Sex Award — за худшее описание секса в литературе. 30 ноября журнал объявил победителя 2017 года — им стал американский писатель Кристофер Боллен, автор романа «Разрушители». По мнению жюри, Боллен «перестарался, пытаясь описать знакомые вещи новыми терминами».

«Медуза» представляет фрагмент романа, за который писатель получил премию. Действие «Разрушителей» разворачивается на греческом острове Патмос, где главный герой Иэн воссоединяется со своей бывшей девушкой.

Осторожно! Фрагмент произведения содержит чудовищное описание сексуальных действий. Если для вас это неприемлемо, посмотрите на наглую казарку.

«Она прикрывает свою грудь купальником. Остальные ее части остаются прелестно выставленными напоказ. Кожа на ее руках и плечах имеет разные оттенки телесного цвета, подобно водяным разводам в ванной. Ее лицо и влагалище соревнуются за мое внимание, и я поглядываю на бильярдный треугольник моего члена и яичек».