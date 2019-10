Букеровскую премию получили Маргарет Этвуд и Бернардин Эваристо

Канадская писательница Маргарет Этвуд и британская писательница Бернардин Эваристо стали лауреатами Букеровской премии (Booker Prize), которую присуждают в области литературы на английском языке. Победителя объявили на торжественной церемонии в Лондоне вечером 14 октября.

Этвуд отметили за роман «The Testaments», Эваристо — за книгу «Girl, Woman, Other».

Лауреаты поделят премию в размере 50 тысяч фунтов стерлингов. Правила премии запрещают делить награду, но жюри «не смогло разделить» две эти работы.

Кроме Маргарет Этвуд и Бернардин Эваристо на премию претендовали Люси Эллманн («Ducks, Newburyport»), Чигози Обиома («An Orchestra of Minorities»), Салман Рушди («Quichotte») и Элиф Шафак («10 Minutes 38 Seconds in This Strange World»).

Маргарет Этвуд получила Букеровскую премию за продолжение « », по которому снят сериал. Действие разворачивается спустя 15 лет после окончания повествования предыдущей книги. В 2000 году Этвуд уже становилась лауреатом Букеровской премии.

Бернардин Эваристо — британка с англо-нигерийскими корнями. В ее романе «Girl, Woman, Other» рассказывается о жизни 12 человек, большинство из которых — чернокожие британцы, в основном женщины.