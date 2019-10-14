Букеровскую премию получили Маргарет Этвуд и Бернардин Эваристо
Канадская писательница Маргарет Этвуд и британская писательница Бернардин Эваристо стали лауреатами Букеровской премии (Booker Prize), которую присуждают в области литературы на английском языке. Победителя объявили на торжественной церемонии в Лондоне вечером 14 октября.
Этвуд отметили за роман «The Testaments», Эваристо — за книгу «Girl, Woman, Other».
Лауреаты поделят премию в размере 50 тысяч фунтов стерлингов. Правила премии запрещают делить награду, но жюри «не смогло разделить» две эти работы.
Кроме Маргарет Этвуд и Бернардин Эваристо на премию претендовали Люси Эллманн («Ducks, Newburyport»), Чигози Обиома («An Orchestra of Minorities»), Салман Рушди («Quichotte») и Элиф Шафак («10 Minutes 38 Seconds in This Strange World»).
Маргарет Этвуд получила Букеровскую премию за продолжение «Рассказа служанки», по которому снят сериал. Действие разворачивается спустя 15 лет после окончания повествования предыдущей книги. В 2000 году Этвуд уже становилась лауреатом Букеровской премии.
Бернардин Эваристо — британка с англо-нигерийскими корнями. В ее романе «Girl, Woman, Other» рассказывается о жизни 12 человек, большинство из которых — чернокожие британцы, в основном женщины.