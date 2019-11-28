Дональд Трамп запостил фото в образе Рокки. Никто не понимает зачем, но про Россию, разумеется, вспомнили

В канун Дня благодарения президент США Дональд Трамп в своем твиттере опубликовал картинку, на которой его голову прифотошопили к мускулистому телу Сильвестра Сталлоне из фильма о боксере Рокки Бальбоа.

На этом все, Трамп не дал никаких пояснений что вообще значит его пост. И этого хватило, чтобы его сторонники и недоброжелатели начали ломать голову на тему тайных смыслов, зашифрованных в обычной картинке.

Возможно, это мем «ожидание/реальность»?

Или очередные намеки на связи с Россией?

Вдруг это желание посоревноваться с Бараком Обамой?

Или Трампу просто нравится фантазировать — как и Марку Хэмиллу

А может, все затевалось ради Рокки в образе Трампа?

В конце концов, в 2016 году Сильвестр Сталлоне в интервью Variety заявил, что любит Дональда Трампа.