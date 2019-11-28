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Дональд Трамп запостил фото в образе Рокки. Никто не понимает зачем, но про Россию, разумеется, вспомнили
Источник: Meduza
В канун Дня благодарения президент США Дональд Трамп в своем твиттере опубликовал картинку, на которой его голову прифотошопили к мускулистому телу Сильвестра Сталлоне из фильма о боксере Рокки Бальбоа.
На этом все, Трамп не дал никаких пояснений что вообще значит его пост. И этого хватило, чтобы его сторонники и недоброжелатели начали ломать голову на тему тайных смыслов, зашифрованных в обычной картинке.
Возможно, это мем «ожидание/реальность»?
Или очередные намеки на связи с Россией?
Вдруг это желание посоревноваться с Бараком Обамой?
Или Трампу просто нравится фантазировать — как и Марку Хэмиллу
А может, все затевалось ради Рокки в образе Трампа?
В конце концов, в 2016 году Сильвестр Сталлоне в интервью Variety заявил, что любит Дональда Трампа.