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Дональд Трамп отметил День независимости США 4 июля организацией в Вашингтоне непривычного для страны военного парада и торжественным выступлением на том самом месте, где главный борец за права афроамериканцев Мартин Лютер Кинг произнес речь «У меня есть мечта». Перед празднование Трампа обвиняли в «авторитарной стилистике» и подражании Владимиру Путину и Ким Чен Ыну — теперь над ним смеются в твиттере.

«Континентальная армия пережила тяжелую зиму в Вэлли-Фордже, обрела славу у вод Делавера и одержала победы у Корнуола и Йорктауна, — перечислил Трамп события войны за независимость (1775-1783), которую в США также называют революционной, и продолжил: — Наша армия контролировала воздух, удерживала крепости, брала штурмом аэропорты, делала все, что должна была».

После слов Трампа об аэропортах, захваченных в XVIII веке, в твиттере появился хэштэг #revolutionarywarairportstories — «истории об аэропортах революционной войны».

Место действия, по версии пользователей, выглядело примерно так:

А главным героем переправы американской армии через реку Делавер, одного из самых успешных маневров времен войны, оказался Чесли Салленбергер по прозвищу «Салли», который в 2009 году посадил самолет на реку Гудзон:

Но, как и сказал Трамп, не всегда американской армии сопутствовали успехи:

Многие сообщения написаны от имени главнокомандующего американскими войсками Джорджа Вашингтона, который обращается к своей жене Марте, — после его смерти она уничтожила большую часть их реальной переписки, и до настоящего времени сохранилось всего три его любовных письма:

Вспомнили и о том, что сам Трамп якобы уклонялся от службы в армии во время Вьетнамской войны из-за внезапно образовавшихся у него костных шпор.

Пользователи вспомнили и о животных-компаньонах, эмоционально поддерживающих своих хозяев, — одно из них нашлось и у Вашингтона.

Сам Трамп объяснил свое заявление тем, что «телесуфлер вышел из строя, и, вообще, поскольку шел дождь, было трудно что-то разглядеть».

Дмитрий Карцев