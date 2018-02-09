Авиакомпании не пускают на борт хомяков и павлинов, которые поддерживают своих хозяев. Что происходит?

В США 8 февраля 21-летняя студентка Белен Альдекозия смыла своего хомяка в унитаз в аэропорту Балтимора. Это произошло после того, как авиакомпания Spirit Airlines запретила ей брать животное на борт. По словам Белен, она заранее уточнила у компании, может ли хомяк Пэбблс, эмоционально поддерживающий ее, находиться в салоне самолета. Также студентка утверждает, что именно представители Spirit Airlines предложили ей спустить животное в унитаз. Ранее другая американская компания — United Airlines — не пустила в свой самолет павлина, который, по словам хозяйки, являлся ее животным-помощником.

Животные-помощники — это питомцы, которые эмоционально поддерживают своих хозяев. Они помогают людям с инвалидностью, психическими расстройствами и аутизмом. В отличие от служебных собак или пони-поводырей, которые выполняют определенные задачи, помощники не проходят обучение — как таковых задач у них нет, им достаточно просто быть рядом и взаимодействовать с хозяином.

Просто так назвать своего питомца помощником нельзя. В США психиатры и психотерапевты решают, нужно ли их пациенту животное, оказывающее эмоциональную поддержку. Человеку, который решит взять животное-помощника, также нужно уведомить управляющую компанию дома, в котором он живет, или арендодателя, у которого он снимает квартиру. По закону о запрете дискриминации в сфере жилья арендодатели и управляющие компании не имеют права требовать подтверждающие документы, но некоторые просят жильцов подтвердить диагноз и показать направление от врача, в котором указано, что человеку нужно животное-помощник. В большинстве стран Европы, в том числе и в России, не существует законов, которые позволяли бы животному получить статус эмоционально поддерживающего помощника.

Помощником в США может стать любое животное — собака, кошка, пони, хомяк и даже павлин. Однако все зависит от владельца жилья — он может не одобрить экзотическое животное и питомца, который, по его мнению, способен причинить вред окружающим. Если жильцу, который нуждается в животном-помощнике, кажется, что арендодатель или управляющая компания нарушают его права, он может обратиться в Министерство жилищного строительства и городского развития США, которое проведет собственную экспертизу.

В США и Канаде животные-помощники могут летать с хозяином в салоне самолета без переноски. Это право закреплено в законе, который запрещает дискриминацию по инвалидности при организации воздушных перевозок. Пассажиру следует предупредить авиакомпанию за 48 часов до вылета и предоставить медицинские документы, подтверждающие диагноз пассажира и необходимость его питомца на борту. Авиакомпания может не пустить в салон животное, которое неадекватно себя ведет или представляет угрозу для других пассажиров.

В 2018 году некоторые авиакомпании обновили правила перевозки животных. Это связано с инцидентами, когда животные-помощники нападали на других пассажиров и справляли нужду в салоне самолета. Так, United Airlines и Delta с 1 марта 2018 года будут требовать от пассажира с животным-помощником не только документы от врача-психиатра, но и ветеринарное свидетельство и сертификат, подтверждающий, что животное прошло обучение и умеет вести себя в общественных местах. До этого авиакомпания не требовала сопроводительные документы на само животное. Представители United Airlines также напомнили, что на борт нельзя брать рептилий, насекомых, ежей, змей, грызунов и диких птиц. В авиакомпании надеются, что новые правила уменьшат количество мошенников, которые пытаются бесплатно провезти своих домашних питомцев, выдавая их за помощников. Некоторые европейские авиакомпании разрешают провозить в салоне собак-помощников, но только в том случае, если рейс следует в США.

Yet another one!!!!! And people blame the airlines for craziness Опубликовано Patricia A Allen 26 апреля 2017 г.

Не всем нравится, что животным разрешено находиться в салоне самолета. После инцидента с павлином по кличке Декстер, чья хозяйка, нью-йоркская художница Вентико, попыталась взять птицу на борт United Airlines, во многих американских СМИ вышли статьи, осуждающие «моду на эмоционально поддерживающих животных». В частности, в них рассказывалось, как легко купить рекомендацию врача для содержания животного-помощника и попону для собаки с надписью «эмоциональная поддержка».

«Ситуация [с животными-помощниками] — наглядный пример того, как массовое надувательство может стать нормой и как приличные люди могут принимать невероятно эгоистичные решения. Это один из минусов современной культуры, в которой индивидуальные предпочтения и самовыражение ставят выше общественных интересов», — прокомментировал случай с павлином журналист The New York Times Дэвид Леонхардт. Его поддержал Джош Барро из Business Insider. По его мнению, американцам надо перестать быть эгоистичными: «Начните засовывать своих питомцев в чертовы переноски, как это делалось десятилетиями».