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Павлина не пустили в самолет из Нью-Йорка в Лос-Анджелес. Пришлось ехать через всю страну на машине

Meduza
11:17, 31 января 2018

Американская авиакомпания United Airlines не пустила павлина на борт самолета, вылетавшего из Нью-Йорка в Лос-Анджелес. Представители компании заявили, что хозяйка птицы пыталась убедить их, что павлин ей нужен для эмоциональной поддержки, и поэтому должен лететь бесплатно.

По словам United Airlines, женщину заранее предупреждали, что птица не сможет полететь с ней из-за своих габаритов. Однако хозяйка павлина все же приехала с ним в аэропорт. Она попыталась купить билет для своего питомца, но авиакомпания еще раз отказала.

Опубликовано The Jet Set 28 января 2018 г.

Как выяснилось, павлина зовут Декстер. Его хозяйка — нью-йоркская художница Вентико. Несколько лет назад она приобрела пару павлинов — Декстера и Этту — для своей инсталляции в Майами. Затем Вентико отдала птиц знакомому, у которого был дом с большим садом. Но что-то пошло не так: Этта и птенцы пропали. Вентико пришлось искать Декстеру новый приют, но ни фермы, ни заповедники не хотели брать павлина. Поэтому художница решила оставить его себе — несмотря на то, что после исчезновения самки Декстер был очень агрессивным.

Однако неизвестно, есть ли у павлина статус животного-помощника.

Зато у Декстера есть собственный инстаграм. Судя по последним постам, Вентико решила добираться до Калифорнии на автомобиле. Сейчас художница и павлин находятся в Оклахоме.

В США многие авиакомпании разрешают пассажирам с инвалидностью или психическими расстройствами бесплатно провозить животных-помощников (преимущественно собак). Для того, чтобы взять на борт питомца, пассажиру надо уведомить представителя авиакомпании и предоставить документы о состоянии здоровья животного.

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