Павлина не пустили в самолет из Нью-Йорка в Лос-Анджелес. Пришлось ехать через всю страну на машине

Американская авиакомпания United Airlines не пустила павлина на борт самолета, вылетавшего из Нью-Йорка в Лос-Анджелес. Представители компании заявили, что хозяйка птицы пыталась убедить их, что павлин ей нужен для эмоциональной поддержки, и поэтому должен лететь бесплатно.

По словам United Airlines, женщину заранее предупреждали, что птица не сможет полететь с ней из-за своих габаритов. Однако хозяйка павлина все же приехала с ним в аэропорт. Она попыталась купить билет для своего питомца, но авиакомпания еще раз отказала.

Как выяснилось, павлина зовут Декстер. Его хозяйка — нью-йоркская художница Вентико. Несколько лет назад она приобрела пару павлинов — Декстера и Этту — для своей инсталляции в Майами. Затем Вентико отдала птиц знакомому, у которого был дом с большим садом. Но что-то пошло не так: Этта и птенцы пропали. Вентико пришлось искать Декстеру новый приют, но ни фермы, ни заповедники не хотели брать павлина. Поэтому художница решила оставить его себе — несмотря на то, что после исчезновения самки Декстер был очень агрессивным.

Однако неизвестно, есть ли у павлина статус животного-помощника.

A post shared by Dexter The Peacock (@dexterthepeacock) on Nov 13, 2017 at 1:10pm PST

Зато у Декстера есть собственный инстаграм. Судя по последним постам, Вентико решила добираться до Калифорнии на автомобиле. Сейчас художница и павлин находятся в Оклахоме.