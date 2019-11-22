Дональд Трамп стал рок-звездой: его речь «Я ничего не хочу» превратили в песни Ramones и The Smiths 🤘

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Помните Дональда Трампа, в которой он дважды заявил, что «ничего не хочет»? Там еще было про Владимира Зеленского и «никакого quid pro quo». Президент США во время выступления перед журналистами даже сделал себе памятку, чтобы точно ничего не забыть (собственно, она и повеселила его недоброжелателей). В соцсетях отметили, что из текста этой памятки получилась бы замечательная песня. Например, в жанре мамбл-рэп или рок. Сказано — сделано: всего за день президента США превратили в выдающегося музыканта, которому подвластны любые стили.

В стиле Ramones

В стиле эмо

В стиле The Smiths

В стиле поп