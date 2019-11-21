Дональд Трамп 20 ноября пообщался с журналистами в Белом доме. Президент США сделал памятку, чтобы не забыть ничего важного. Текст его записей попал в объективы камер — и сразу же стал новым поводом для насмешек. Вот что говорится в записке:

«Я ничего не хочу. Я ничего не хочу. Не хочу никакого quid pro quo. Скажите Зеленскому поступить правильно. Это последнее слово президента США».

Текст речи Erin Scott / Scanpix / LETA

При этом Трамп дважды ошибся в фамилии Зеленского. Вместо «Zelensky» он написал «Zellinsky». Но недоброжелателей Трампа больше рассмешил сам текст записки, который тут же начали пародировать.

В конце сентября Палата представителей Конгресса США запустила процедуру импичмента Дональда Трампа. Причина — его разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским. Во время этой беседы Трамп просил расследовать деятельность украинской газовой компании Burisma. В ее совет директоров входил Хантер Байден, сын бывшего вице-президента США Джо Байдена. Как ожидается, Джо Байден станет одним из главных соперником Трампа на выборах 2020 года.