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Дональду Трампу всерьез грозит импичмент всего за одну фразу. Вот она
14:55, 25 сентября 2019
Источник: Meduza
24 сентября спикер Палаты представителей Конгресса, представительница Демократической партии Нэнси Пелоси
объявила
о начале процедуры импичмента против президента США Дональда Трампа. Причиной стал телефонный разговор Трампа с президентом Украины Владимиром Зеленским 25 июля 2019 года. В ходе него президент США попросил расследовать возможный коррупционный скандал с участием бывшего вице-президента США Джо Байдена. В 2014 году его сын Хантер вошел в совет директоров крупнейшей частной газовой компании Украины Burisma. Расследование против него, по собственным словам, вел тогдашний генпрокурор Виктор Шокин, который был отправлен в отставку по настоянию Байдена.
Фото в анонсе: Yuri Gripas / Reuters / Scanpix / LETA
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