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Дональду Трампу всерьез грозит импичмент всего за одну фразу. Вот она

Источник: Meduza
24 сентября спикер Палаты представителей Конгресса, представительница Демократической партии Нэнси Пелоси <a href="https://meduza.io/news/2019/09/25/spiker-palaty-predstaviteley-ob-yavila-o-nachale-protsedury-impichmenta-trampu" target="_blank">объявила</a> о начале процедуры импичмента против президента США Дональда Трампа. Причиной стал телефонный разговор Трампа с президентом Украины Владимиром Зеленским 25 июля 2019 года. В ходе него президент США попросил расследовать возможный коррупционный скандал с участием бывшего вице-президента США Джо Байдена. В 2014 году его сын Хантер вошел в совет директоров крупнейшей частной газовой компании Украины Burisma. Расследование против него, по собственным словам, вел тогдашний генпрокурор Виктор Шокин, который был отправлен в отставку по настоянию Байдена.
24 сентября спикер Палаты представителей Конгресса, представительница Демократической партии Нэнси Пелоси объявила о начале процедуры импичмента против президента США Дональда Трампа. Причиной стал телефонный разговор Трампа с президентом Украины Владимиром Зеленским 25 июля 2019 года. В ходе него президент США попросил расследовать возможный коррупционный скандал с участием бывшего вице-президента США Джо Байдена. В 2014 году его сын Хантер вошел в совет директоров крупнейшей частной газовой компании Украины Burisma. Расследование против него, по собственным словам, вел тогдашний генпрокурор Виктор Шокин, который был отправлен в отставку по настоянию Байдена.

Фото в анонсе: Yuri Gripas / Reuters / Scanpix / LETA