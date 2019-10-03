Дональд Трамп продолжает сражаться со своим противником Джо Байденом. В ход пошли мемы с канадской рок-группой Nickelback 🤘

Бывший вице-президент США Джо Байден считается одним из главных противников Дональда Трампа на выборах 2020 года. Их противостояние с каждым днем набирает обороты — в ход уже пошли мемы с канадской рок-группой Nickelback.

KPIX CBS SF Bay Area

Трамп выложил в твиттер видео с фрагментом интервью Джо Байдена. Политика расспрашивают о бизнесе его сына Хантера на Украине — тот входил в совет директоров украинской газовой компании Burisma. Байден-старший заявляет, что никогда не обсуждал Burisma со своим сыном.

После этого видео переключается на отрывок клипа Nickelback «Photograph». В нем вокалист группы Чед Крюгер поет «Взгляни на это фото», указывая на снимок в рамке. При этом оригинальный снимок из клипа заменили на фотографию людей, которых подписали как Джо Байдена, Хантера Байдена и «директора украинской газовой компании» (намек на Burisma). После чего всем троим подрисовывают сердечки.

Видео Трампа спустя несколько часов после публикации заблокировали в твиттере по жалобе правообладателя, хотя сам пост остался.

В конце сентября Палата представителей США запустила процедуру импичмента Дональда Трампа. Причина — его разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским. Во время беседы Трамп как раз просил расследовать деятельность Burisma.

Фото в анонсе: Kevin Lamarque / Reuters / Scanpix / LETA