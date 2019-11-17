Работник McDonaldʼs признался, что подкладывал клиентам дополнительный наггетс. Весь интернет благодарит героя

Канадский блогер и автор подкаста Heart Half Full Коди Бондарчак из Эдмонтона сделал неожиданное признание в твиттере — он заявил, что раньше, когда работал в McDonaldʼs, всегда тайно добавлял в порцию клиентам дополнительный 11-й наггетс.

Твит Бондарчака мгновенно стал вирусным и собрал более 700 тысяч лайков. В комментариях пользователи повально благодарят Коди, называя его героем. В итоге он даже сменил свой статус на «Робин Гуд наггетсов».

Один из пользователей в шутку поинтересовался у него, есть ли сроки давности по преступлениям для «воришек наггетсов» (Он использовал игру слов «grand-theft-nuggets», пародируя название серии компьютерных игр GTA). Бондарчак ответил, что очень надеется на это, поскольку по собственным подсчетам задолжал компании McDonaldʼs около 1600 долларов.

Другой пользователь спросил у Бондарчака, благодарил ли его кто-нибудь лично за дополнительные наггетсы. Коди рассказал, что работал в основном на стойке «МакАвто», поэтому клиенты могли заметить добавку, уже только приехав домой. «Но я хочу надеяться, что когда они замечали дополнительный наггетс, то немного улыбались», — отметил Бондарчак.

Остальные не устают слать Коди мемы и благодарности.

P. S. Руководство McDonaldʼs пока никак не отреагировало на признание Бондарчака.

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