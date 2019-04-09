шапито
Как стать популярным на Reddit, если ты Филипп Киркоров? Встать за кассу в «Макдоналдсе»!
Meduza
Фотография Филиппа Киркорова в окружении удивленных работников «Макдоналдса», озаглавленная «Тайной вечерей», набрала 22 тысячи лайков на форуме Reddit. Теперь пользователи в шутку сравнивают Киркорова с Иисусом и Элвисом.
Снимок сделан 6 апреля в минском кафе, где певец немного поработал кассиром.
Также пользователи Reddit сравнили Киркорова с Джеком Блэком, гитаристом группы Kiss Полом Стэнли, Боратом и Элвисом. Клипы «Цвет настроения синий» и «Ибица» им тоже понравились, комментаторы назвали их «веселыми».