Как стать популярным на Reddit, если ты Филипп Киркоров? Встать за кассу в «Макдоналдсе»!

Фотография Филиппа Киркорова в окружении удивленных работников «Макдоналдса», озаглавленная «Тайной вечерей», набрала 22 тысячи лайков на форуме Reddit. Теперь пользователи в шутку сравнивают Киркорова с Иисусом и Элвисом.

Снимок сделан 6 апреля в минском кафе, где певец немного поработал кассиром.

Также пользователи Reddit сравнили Киркорова с Джеком Блэком, гитаристом группы Kiss Полом Стэнли, Боратом и Элвисом. Клипы «Цвет настроения синий» и «Ибица» им тоже понравились, комментаторы назвали их «веселыми».