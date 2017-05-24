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Американец решил на спор съесть еды из «Макдональдса» на тысячу долларов. За полтора дня

Meduza
10:06, 24 мая 2017

Менеджер покерных турниров Мэтт Савадж предложил профессиональному игроку из Калифорнии Майку Нури необычный спор: нужно купить в «Макдональдсе» еды на тысячу долларов и съесть ее за 36 часов. Нури согласился!

По условиям спора, в общую сумму не включались напитки. Кроме того, Нури мог заказать салатов только на 200 долларов, а все должно было происходить в Аризоне (иначе игрок мог отправиться в Швейцарию или Норвегию, где бургеры стоят существенно дороже).

На результаты спора делали ставки, причем коэффициент за победу Нури был 5 к 1. Игрок говорил, что на кону 200 тысяч долларов.

Нури думал о споре с апреля (тогда еще речь шла о сутках — позже срок увеличился до 36 часов).

«Мой план — сначала купить яблочных долек на 500 долларов»

Майк Нури также рассказал, что условия спора запрещают использовать блендер. Скептики отмечали, что ему придется за два дня съесть 66 тысяч калорий.

Челлендж начался 19 мая. В первом заказе оказался бекон и очень много гуакамоле. О своих успехах Нури рассказывал в своем втором аккаунте, в котором он предстает в роли супергероя мистера Гамбурглера.

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A post shared by Michael McNoori (@mchamburgler) on

И яблочные дольки, которые Нури сложил в большую миску и измельчил. Правда, он потратил на дольки всего 50 долларов, а не 500.

Через три часа Нури оделся в костюм мистера Гамбурглера и отчитался о первых успехах: куплено еды на 138 долларов, съедено только на 60.

Дальше скорость резко упала: за первые 10 часов спора он потратил только 95 долларов.

Еще через полтора часа мистер Гамбурглер официально сдался.

Майк Нури также рассказал, что его акция позволила привлечь 14 тысяч долларов на благотворительность. Он собирал деньги для нуждающихся из Вьетнама через сервис Gofundme. Причем его друг по прозвищу Турбо, который и должен передать помощь детским домам и домам престарелых, обещал удвоить все пожертвования за свой счет.

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