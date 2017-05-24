Американец решил на спор съесть еды из «Макдональдса» на тысячу долларов. За полтора дня

Менеджер покерных турниров Мэтт Савадж предложил профессиональному игроку из Калифорнии Майку Нури необычный спор: нужно купить в «Макдональдсе» еды на тысячу долларов и съесть ее за 36 часов. Нури согласился!

По условиям спора, в общую сумму не включались напитки. Кроме того, Нури мог заказать салатов только на 200 долларов, а все должно было происходить в Аризоне (иначе игрок мог отправиться в Швейцарию или Норвегию, где бургеры стоят существенно дороже).

На результаты спора делали ставки, причем коэффициент за победу Нури был 5 к 1. Игрок говорил, что на кону 200 тысяч долларов.

Нури думал о споре с апреля (тогда еще речь шла о сутках — позже срок увеличился до 36 часов).

Is it possible to eat $1,000 worth of McDonald's in 24hrs. Drinks don't count towards dollar amount — Mike Noori (@mikenoori) April 20, 2017

@BJNemeth @jvfricke My plan is to start with 500 dollars worth of apple slices — Mike Noori (@mikenoori) May 4, 2017

Майк Нури также рассказал, что условия спора запрещают использовать блендер. Скептики отмечали, что ему придется за два дня съесть 66 тысяч калорий.

This is impossible. If he eats the lowest calorie/dollar food available (southwest grilled chicken salad) this is still 66,000 calories. https://t.co/thxtIKitUt — Jimmy Fricke (@jvfricke) May 4, 2017

Челлендж начался 19 мая. В первом заказе оказался бекон и очень много гуакамоле. О своих успехах Нури рассказывал в своем втором аккаунте, в котором он предстает в роли супергероя мистера Гамбурглера.

A post shared by Michael McNoori (@mchamburgler) on May 19, 2017 at 12:30pm PDT

A post shared by Michael McNoori (@mchamburgler) on May 19, 2017 at 12:30pm PDT

И яблочные дольки, которые Нури сложил в большую миску и измельчил. Правда, он потратил на дольки всего 50 долларов, а не 500.

Через три часа Нури оделся в костюм мистера Гамбурглера и отчитался о первых успехах: куплено еды на 138 долларов, съедено только на 60.

3 hours in, $138 worth of food ordered, about $60 consumed. Going to play golf! pic.twitter.com/6hlEJWKsV1 — Craig Chait (@McHamburgler1k) May 19, 2017

Дальше скорость резко упала: за первые 10 часов спора он потратил только 95 долларов.

About $150 ordered with about $55 in the fridge. 21 hours in, $95 consumed. On pace for about $150 worth in 36 hours. 😳🙄 — Craig Chait (@McHamburgler1k) May 20, 2017

Еще через полтора часа мистер Гамбурглер официально сдался.

@McHamburgler1k has officially called the bet off. Was a fun time from the inception of the bet until now, and we raised $14k for charity! — Craig Chait (@McHamburgler1k) May 20, 2017

Майк Нури также рассказал, что его акция позволила привлечь 14 тысяч долларов на благотворительность. Он собирал деньги для нуждающихся из Вьетнама через сервис Gofundme. Причем его друг по прозвищу Турбо, который и должен передать помощь детским домам и домам престарелых, обещал удвоить все пожертвования за свой счет.