Самый известный Крымский мост ведет в Крым через Керченский пролив. Свой Крымский мост есть и в Москве (он, кстати, объект культурного наследия), а недавно появился и в Астрахани. Астраханский мост не такой большой и красивый, как первые два, но местные жители все равно впечатлены.

Для сравнения: длина моста через Керченский пролив составляет 19 километров, стоимость проекта — 227,9 миллиарда рублей. В церемонии открытия участвовал Владимир Путин. В 2018-м по сценарию главного редактора Russia Today Маргариты Симоньян даже сняли фильм «Крымский мост. Сделано с любовью!».

Открылся Крымский мост. Вот как его строили Meduza

Астраханский Крымский мост чуть скромнее: он находится в Астрахани в районе Приволжского затона. Его длина — от силы с десяток метров. Многие местные жители даже не знают о его существовании, а на картах «Яндекса» у него вообще нет никакого названия. Узнать о том, что это, оказывается, Крымский мост, можно только по большому красному указателю, расположенному у въезда. А называется он так, скорее всего, потому, что находится рядом с Крымской улицей.

На мост обратил внимание подписчик паблика «Астрахань Online» в ВК. Он снял на видео свою поездку по Крымскому мосту и выложил в сообществе. «Вот, едем в Крым», — шутит автор ролика. Дорога заняла у него около 16 секунд.

Как пишет местное издание «Арбуз Today», неизвестно, кто и с какой целью установил указатель с надписью «Крымский мост». Но журналисты отметили, что мост появился «довольно недавно и еще в прошлом году отсутствовал».