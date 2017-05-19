Валуев торжественно открыл скамейку с видом на строительство моста в Крым
Депутат Госдумы, боксер Николай Валуев поучаствовал в торжественной церемонии открытия скамейки в Тамани. Кроме него, на церемонии присутствовали представители администрации Таманского сельского поселения и строители моста в Крым.
Скамейка установлена так, что с нее видно строительство моста. Ее спинка выполнена в форме судоходных арок.
#РИА_Видео— РИА Новости (@rianru) May 19, 2017
Николай Валуев принял участие в открытии скамейки с видом на стройку Крымского моста в Тамани pic.twitter.com/ba8cvfRD9B
Скамейка весит около полутонны, ее длина — пять метров. На ней можно сидеть с двух сторон.
«Это интересная идея — поставить на смотровой площадке такую скамейку, яркую и оригинальную. Уверен, что уже скоро в соцсетях появятся тысячи фотографий, сделанных на этой лавке на фоне строящегося моста», — отметил Валуев.