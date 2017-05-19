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Валуев торжественно открыл скамейку с видом на строительство моста в Крым

РИА Новости
15:36, 19 мая 2017

Депутат Госдумы, боксер Николай Валуев поучаствовал в торжественной церемонии открытия скамейки в Тамани. Кроме него, на церемонии присутствовали представители администрации Таманского сельского поселения и строители моста в Крым.

Фото: официальный информационный сайт строительства Крымского моста

Скамейка установлена так, что с нее видно строительство моста. Ее спинка выполнена в форме судоходных арок.

Скамейка весит около полутонны, ее длина — пять метров. На ней можно сидеть с двух сторон.

«Это интересная идея — поставить на смотровой площадке такую скамейку, яркую и оригинальную. Уверен, что уже скоро в соцсетях появятся тысячи фотографий, сделанных на этой лавке на фоне строящегося моста», — отметил Валуев. 

РИА Новости

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