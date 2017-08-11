«Пружинит мост из бетона и стали»: лучшие песни и стихи про мост в Крым по мнению Басты, Валерии и Олега Газманова

Информационный центр «Крымский мост» подвел итоги конкурса на лучшие песни и стихотворения, посвященные строительству моста через Керченский пролив.

Первое место занял водитель Леонид Чернышев из Иваново. «Ты радуй взгляд и приветлив будь, встает рассвет над Керченским проливом, удачи, люди, с богом, в добрый путь», — спел Чернышев. Второе место досталось дуэту из Белоруссии, третье — композитору Владимиру Грачеву и пилоту Евгению Челахову из Москвы. «Нам нужен мост на стыке двух морей, высокий мост, надежный, долгожданный» , — поется в композиции Грачева и Челахова.

Также на конкурсе выбрали лучшее стихотворение. Первое место заняла Ольга Мерзлякова из Саяногорска:

«Я полечу белокрылой птицей

По тонкой линии в синей дали….

И будет сердце с восторгом биться —

Пружинит мост из бетона и стали!»

Работы конкурса оценивали Баста, Валерия, Алена Свиридова, Олег Газманов и другие российские музыканты и композиторы. Песню победителя исполнят на фестивале «Новая волна» в Сочи. Также она прозвучит в эфире «Авторадио».