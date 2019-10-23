Пол Радд уже 15 лет троллит Конана ОʼБрайена. Актер обещает показать фрагмент своего нового проекта, а вместо этого включает один из худших фильмов в истории

Звезда фильмов Marvel Пол Радд уже 15 лет издевается над американским телеведущим Конаном ОʼБрайеном. Каждый раз, когда актер приходит на вечернее шоу, он обещает показать фрагмент своего нового фильма или сериала. Но вместо этого зрителям включают отрывок из детской фантастической комедии «Мак и я», которая считается одним из худших фильмов в истории (у него нулевой рейтинг на агрегаторе Rotten Tomatoes).

Вот и в этот раз Радд должен был прорекламировать свой новый сериал «Жизнь с самим собой», но, разумеется, снова всех обманул. Вместо этого в шоу ОʼБрайена в очередной раз показали сцену из «Мак и я».

Team Coco

Началось все еще в 2004 году. Тогда Радд заявил, что у него на руках есть копия последнего эпизода «Друзей» (сериал на тот момент еще не закончился). Конечно, никакой записи последней серии «Друзей» у него не было, только фрагмент «Мак и я».

Team Coco

В конце концов это превратилось в добрую традицию. Вот, к примеру, Радд, который рекламирует вторую часть комедии «Телеведущий» в 2013 году кадрами из «Мак и я».

Team Coco

Иногда Радд пытается пустить пыль в глаза. В 2015 году в шоу ОʼБрайена действительно показали фрагмент «Человека-муравья». Впрочем, сцена из фильма Marvel быстро сменилась кадрами «Мак и я».

Team Coco

На ютьюбе можно найти видео с нарезкой розыгрышей Радда в шоу Конана ОʼБрайена. По ней видно, как за эти годы поменялись актер и телеведущий.

V339

Бонус! Та самая сцена из «Мак и я» (если вам не хватило)

MysteriousAlien