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Трейлер «Жизни с самим собой» — сериала о клонах, в котором грустный Пол Радд дерется с веселым Полом Раддом
Источник: Meduza
Netflix выпустил трейлер сериала «Жизнь с самим собой». Это фантастическая комедия, главную роль в которой исполнил Пол Радд (Человек-муравей из Киновселенной Marvel).
По сюжету персонаж Радда, грустный и уставший от жизни офисный работник по имени Майлз Эллиот, отправляется в спа-салон. Там его обещают превратить в улучшенную версию себя. Поход заканчивается самым неожиданным образом — Эллиота хоронят и заменяют его более талантливым и жизнерадостным клоном, у которого все в жизни получается.
- В первом сезоне будет восемь эпизодов.
- Премьера состоится на Netflix уже 18 октября.