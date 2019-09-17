Netflix выпустил трейлер сериала «Жизнь с самим собой». Это фантастическая комедия, главную роль в которой исполнил Пол Радд (Человек-муравей из Киновселенной Marvel).

Netflix

По сюжету персонаж Радда, грустный и уставший от жизни офисный работник по имени Майлз Эллиот, отправляется в спа-салон. Там его обещают превратить в улучшенную версию себя. Поход заканчивается самым неожиданным образом — Эллиота хоронят и заменяют его более талантливым и жизнерадостным клоном, у которого все в жизни получается.

В первом сезоне будет восемь эпизодов.

Премьера состоится на Netflix уже 18 октября.