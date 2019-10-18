Оказалось, Пол Радд годами портит фотографии знаменитостей. На снимках он изображает задницу с помощью мизинца 🍑

Звезда кинофильмов Marvel Пол Радд снялся в новом выпуске ютьюб-шоу «Hot Ones», в котором американский ведущий Шон Эванс берет интервью у знаменитостей — и заодно мучает их острой едой.

В середине выпуска Эванс попросил гостя продемонстрировать необычное умение, о котором узнал из интервью режиссера Джадда Апатоу («Сорокалетний девственник»). Тот рассказал, что Радд делает компрометирующие снимки знаменитостей при помощи хитрого трюка с пальцами. Актер сгибает мизинец так, что кажется, будто над людьми навис человек с голой задницей.

Радд показал свои умения на Шоне Эвансе. Вот как это выглядит:

По словам Радда, если правильно согнуть пальцы, то можно даже изобразить свисающую мошонку. Актер утверждает, что у него тысячи таких снимков с участием знаменитостей.

Мы попробовали повторить трюк Радда с ведущим подкаста «Сперва роди» Владимиром Цыбульским. Получилось далеко не так убедительно.

Султан Сулейманов

Полную версию «Hot Ones» с участием Пола Радда можно увидеть ниже (оно того стоит).

First We Feast

Бонус

Ближе к концу выпуска Радд и Эванс расплакались из-за острых соусов. В итоге это превратилось в драматичную сцену, в которой Радду разбивают сердце. Зато как играет Радд!