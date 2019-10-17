Письмо Трампа Эрдогану перевели в эмодзи и превратили в титры «Звездных войн». А кое-кто даже устроил литературные чтения со своей кошкой

Дональд Трамп отправил письмо турецкому президенту Реджепу Эрдогану. Главная тема — . В письме Трамп себя особо не сдерживал: призывал турецкого лидера «не быть дураком», «не строить из себя крутого» и «заключить [с ним] отличную сделку». Текст заканчивался обещанием «позже позвонить».

Письмо Трампа сразу же разошлось на цитаты и мемы — его уже перевели на язык эмодзи. Фразу «Дорогая Турция» превратили в эмодзи оленей и индюшки — на английском эти слова звучат как deer и turkey, что созвучно «Дорогой Турции».

Появилась и версия письма Трампа в детских рисунках (на самом деле это рисунок безграмотного героя ситкома «В Филадельфии всегда солнечно»).

Другие пользователи выставили Трампа влюбленным школьником, который не может понять, какие чувства к нему испытывает Эрдоган.

Другие же просто проиллюстрировали избранные цитаты фотографиями Трампа.

Кое-кто пошел еще дальше — и превратил письмо американского президента в начальные титры из «Звездных войн».

А писатель Майк Коул и вовсе устроил литературные чтения письма вместе со своей кошкой. Животному письмо не понравилось: в какой-то момент оно злобно мяукнуло и ударило хозяина лапой.

Как и кошка, Реджеп Эрдоган письмо не оценил. Источники BBC News в турецком правительстве сообщили, что президент выкинул письмо в мусорную корзину.