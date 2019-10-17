Эрдоган выкинул письмо Трампа с призывом «не быть дураком» в мусорную корзину

Президент Турции Реджеп Эрдоган выкинул в мусорную корзину письмо американского президента Дональда Трампа, в котором тот предостерегал его от продолжения и советовал «не строить из себя крутого и не быть дураком».

Источники BBC в турецком правительстве рассказали, что Эрдоган «категорически отверг» письмо.

США уже ввели санкции в отношении нескольких министерств и чиновников из Турции после начала операции «Источник мира». Трамп ранее грозил «разрушить турецкую экономику» в том случае, если действия Анкары приведут к большому количеству жертв.

Операцию Турции также подверг резкой критике Евросоюз. Россия воздержалась от прямых оценок, но об альянсе с курдами заявило правительство Башара Асада, пользующееся прямой поддержкой Москвы.