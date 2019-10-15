США ввели санкции против двух турецких министерств и трех министров из-за вторжения в Сирию

США ввели санкции против Турции из-за ее в Сирии. Об этом сообщается на сайте американского Минфина.

Под санкции попали министерства обороны и энергетики Турции, а также три министра: глава Минобороны Хулуси Анкара, глава МВД Сулейман Сойлу и министр энергетики Фатих Донмез.

Санкции означают, что эти министерства и чиновники потеряют право заключать сделки с американскими гражданами, а их активы на территории США будут заморожены.

Курды, против которых направлена военная операция Турции, были союзниками США в Сирии. Но американцы отказались защищать их и стали выводить войска с сирийской территории. Дональд Трамп объяснил это тем, что альянс с курдами заключил Барак Обама и что США должны закончить участие в «бесконечных войнах».

Позицию Трампа раскритиковали члены Конгресса, Пентагон и страны-союзницы. После этого президент США назвал курдов «особенными людьми и отличными бойцами». Он пообещал и дальше их вооружать и финансировать, а также анонсировал ограничения против Турции из-за ее вторжения в Сирию.