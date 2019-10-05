Турция готова к вторжению в Сирию. Это может спровоцировать новую войну, миграционный кризис и возрождение «Исламского государства»

Сирийский мальчик смотрит на турецкие боевые машины, патрулирующие границу. 4 октября 2019 года Delil Souleiman / AFP / Scanpix / LETA

Президент Турции Реджеп Эрдоган объявил о том, что его страна готовит военную операцию на северо-востоке Сирии. По его словам, вторжение сухопутных войск может начаться уже в ближайшие часы, в крайнем случае, в воскресенье, 6 октября. Несколько дней назад Эрдоган заявил, что у Турции не осталось другого выбора, кроме интервенции, в связи с тем, что США недостаточно активно выполняют свою часть соглашения о создании так называемой на границе между Сирией и Турцией.

США и Турция заключили соглашение о создании такой зоны 7 августа 2019 года. Как сообщает Reuters, к настоящему моменту они уже осуществили несколько совместных патрульных миссий, но Эрдоган назвал их «фикциями». В сентябре он уже грозил США тем, что, если ситуация не изменится к концу месяца, Турция начнет военную операцию. На заседании Генассамблеи ООН в конце сентября Эрдоган заявил, что хотел бы расширить зону безопасности до 480 километров вдоль турецко-сирийской границы и до 30 километров в глубь территории Сирии.

Одна из основных целей Анкары — добиться очистки этих земель от курдских Отрядов народной самообороны. Турция считает, что они помогают сепаратистам на ее собственной территории, и называет их «террористами». В то же время для США курдские формирования — основные союзники в регионе.

Представители Демократических сил Сирии — по сути, политического крыла курдских формирований, — уже пригрозили Турции «тотальной войной» на границе в ответ на любое «неспровоцированное нападение». Эксперты опасаются, что одним ближайших последствий турецкого вторжения может стать переброска курдских повстанцев из других регионов Сирии и Ирака, где они несколько лет боролись против террористической группировки «Исламское государство», которая, по американским разведывательным данным, начинает возрождаться.

Соглашение о создании зоны безопасности было достигнуто на фоне охлаждения американо-турецких отношений из-за того, что Турция первой из стран НАТО закупила российские зенитно-ракетные комплексы С-400. В ответ США объявили, что приостановят участие Турции в программе выпуска истребителей пятого поколения F-35. После достижения соглашения о зоне безопасности турецкие власти обещали отсрочить постановку С-400 на боевое дежурство. Вторжение в Сирию может означать, что восстановление отношений двух некогда ближайших союзников в регионе провалилось.

В свою очередь, Россия, по мнению западных аналитиков, с одной стороны, заинтересована в конфликте между США и Турцией. С другой, она с самого начала выступала против создания зоны безопасности, считая, что это нарушает суверенитет правительства Башара Асада. Кроме того, в случае, если турецким войскам удастся оттеснить курдские отряды на юг к центру Сирии, это может ухудшить стратегическое положение сил Асада на территориях, которые они считали полностью подконтрольными.

Наконец, военные планы Эрдогана несут неопределенность для европейских стран. С одной стороны, одна из официально декларируемых им целей создания зоны безопасности — размещение там части из 3,6 миллиона сирийских беженцев, находящихся сейчас на территории Турции. Ранее Эрдоган грозил, что если такая зона создана не будет, то он откроет для них двери в Европу. С другой, полномасштабный вооруженный конфликт может спровоцировать новую волну беженцев, которые постараются добраться до европейских стран.

Если Эрдоган начнет вторжение, то оно будет уже третьим, предпринятым Турцией. Операция «Щит Евфрата» в 2016 году была направлена против Башара Асада, а прошлогодняя операция «Оливковая ветвь» — против курдских формирований.

Дмитрий Карцев