Турция начала новую военную операцию на севере Сирии

Hurriyet Daily News
14:46, 20 января 2018
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Турция начала военную операцию в окрестностях города Африн на севере Сирии, которые находятся под контролем военных формирований сирийских курдов. Об этом объявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

Операция получила название «Оливковая ветвь».

Турецкие военные объявили, что нанесли удары по «укрытиям и „Рабочей партии Курдистана“ и Отрядов народной самообороны» после обстрела ими турецкой территории, передает Reuters.

По словам Эрдогана, в дальнейшем турецкие военные планируют занять территории в районе города Манбидж, также подконтрольного курдам.

Российские военнослужащие были передислоцированы из района Африна, заявили в Минобороны РФ. В Минобороны заявили, что ситуацию спровоцировали США, которые «бесконтрольно» поставляли вооружение «проамериканским формированиям» в регионе.

«Шаг за шагом мы очистим нашу страну до границы с Ираком от террористической мерзости, которая пытается взять нашу страну в осаду», — заявил Эрдоган.

Hurriyet Daily News
В ходе гражданской войны в Сирии военные формирования курдов взяли под контроль большую часть севера страны, в том числе территории вдоль сирийско-турецкой границы. Большую часть этой территории они отвоевали у террористов из «Исламского государства», действуя при поддержке США.
Турция называет Отряды народной самообороны сирийских курдов связанными с «Рабочей партии Курдистана», созданной курдами внутри Турции и признанной в этой стране террористической организацией. Сирийские курды эту связь отрицают.
Прошлую военную операцию в Сирии Турция начала в августе 2016 года. В ходе операции турецкие военные и союзные им сирийские повстанцы заняли территорию в районе города Эль-Баб, которую до этого контролировало ИГ.
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