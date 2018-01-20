Турция начала новую военную операцию на севере Сирии

Турция начала военную операцию в окрестностях города Африн на севере Сирии, которые находятся под контролем военных формирований сирийских курдов. Об этом объявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

Операция получила название «Оливковая ветвь».

Турецкие военные объявили, что нанесли удары по «укрытиям и „Рабочей партии Курдистана“ и Отрядов народной самообороны» после обстрела ими турецкой территории, передает Reuters.

По словам Эрдогана, в дальнейшем турецкие военные планируют занять территории в районе города Манбидж, также подконтрольного курдам.

Российские военнослужащие были передислоцированы из района Африна, заявили в Минобороны РФ. В Минобороны заявили, что ситуацию спровоцировали США, которые «бесконтрольно» поставляли вооружение «проамериканским формированиям» в регионе.