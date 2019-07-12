Россия поставила в Турцию первую партию С-400

Первые компоненты российских зенитно-ракетных комплексов С-400 доставлены в Турцию на авиабазу под Анкарой. Об этом сообщило Минобороны Турции.

Турция — первая страна НАТО, купившая у России С-400.

США неоднократно подвергали контракт критике и призывали Турцию отказаться от российского оружия. В апреле Вашингтон прекратил поставки в Турцию оборудования и запчастей для истребителей F-35, непосредственно увязав эти действия с покупкой С-400.

Американский закон CAATSA от 2017 года позволяет налагать санкции на страны, покупающие вооружение у России. Под него из-за покупки С-400 уже попал Китай. Санкций против Турции США пока не вводили.