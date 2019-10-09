Президент США Дональд Трамп осудил Турцию за начавшуюся днем 9 октября операцию «Источник мира» в Сирии.

В официальном заявлении, распространенном пресс-службой Белого дома, Трамп подчеркнул, что США «не одобряют эту атаку и дали понять Турции, что эта операция — плохая идея».

Трамп также подчеркнул, что Вашингтон намерен «делать так, чтобы Турция придерживалась своих обязательств» по недопущению гуманитарного кризиса в регионе.

Курдские формирования, являющиеся основной целью атаки турецкой армии, пользуются поддержкой США. Трамп незадолго до начала операции обещал, что Вашингтон не прекратит оказывать военную помощь курдам.

Турция — член НАТО. В последнее время у Анкары непростые отношения с Вашингтоном в военной сфере, в частности из-за покупки у России комплексов С-400.

С критикой операции Турции также выступили Евросоюз и некоторые арабские страны.