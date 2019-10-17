«Не будь дураком!» Американские СМИ опубликовали письмо Трампа Эрдогану по поводу турецкого вторжения в Сирию

Президент США Дональд Трамп направил письмо турецкому лидеру Реджепу Эрдогану в связи с вторжением Турции в Сирию. Письмо обнародовала ведущая канала Fox Business Триш Риган; позднее его содержание подтвердили в Белом доме.

В письме Трамп призвал Эрдогана «заключить хорошую сделку». «Ты не хочешь нести ответственность за убийство тысяч людей, а я не хочу нести ответственность за уничтожение турецкой экономики — а мне придется это сделать», — написал Трамп.

Он призвал Эрдогана «не подводить весь мир» и предупредил, что в истории тот останется «дьяволом, если не произойдет ничего хорошего». Письмо заканчивается словами: «Не упрямься. Не будь дураком! Позвоню тебе позже».

Послание датировано 9 октября — именно в этот день Турция начала военную операцию «Источник мира» на территории Сирии.

Операция «Источник мира» направлена против сирийских курдов. США были их союзниками, но отказались защищать их от Турции и стали выводить из Сирии войска. Дональд Трамп заявил, что альянс с курдами заключил Барак Обама и что США должны прекратить участие в «бесконечных войнах».

Трампа раскритиковали члены Конгресса (как демократы, так и республиканцы), Пентагон и страны-союзницы. После этого президент США изменил свою позицию. Он осудил атаку Турции на курдов и ввел санкции против нескольких турецких министерств и чиновников.