Семья Колин и Уэйна Руни Rex / Vida Press

Колин Руни, жена футболиста Уэйна Руни (сейчас играет за клуб американской лиги «Ди Си Юнайтед»), выяснила, как информация из ее закрытого инстаграма попадает в желтую прессу. Итогом пятимесячного расследования стал вывод, что источник утечки — инстаграм Ребекки Варди, супруги нападающего «Лестера» Джейми Варди.

«В течение нескольких лет кто-то, кому я дала доступ к моему личному аккаунту в инстаграме, постоянно информировал газету The Sun о моих личных постах и историях. Они получили столько информации обо мне, моих друзьях и моей семье — и все это без моего разрешения или ведома», — объяснила Руни мотивы своего расследования в публичном посте в твиттере.

После долгих попыток выяснить, откуда идут утечки, у Руни появился подозреваемый (она не обьясняет, как это произошло). Тогда она решила провести что-то вроде следственного эксперимента, чтобы это подтвердить.

«Я запретила всем просматривать мои истории в инстаграме — за исключением одного аккаунта (те, у кого был доступ к моим личным историям, должно быть, удивлялись, почему у меня их там давно не было), — сообщила Колин Руни. — За последние пять месяцев я опубликовала серию ложных историй, чтобы узнать, попадут ли они в газету The Sun. И знаете, они попали! История о , история о моем и последняя история о затопленном подвале в моем новом доме».

Теперь, утверждает Руни, она точно знает, с какого аккаунта за ней следил злоумышленник — и это аккаунт Ребекки Варди. Женщины давно знакомы: их мужья вместе играли за сборную Англии, поясняет «Би-би-си».

Ребекка Варди ответила на подозрения собственным твитом, в котором не только отвергла претензии, но и упрекнула Руни в том, что та рассказала об итогах своего расследования, даже не позвонив ей и не предупредив. Подозреваемая добавила, что недавно сама обратила внимание на странную активность в своем инстаграме — якобы ее друзьями стали люди, которых она в этот список не добавляла. «Серьезно, деньги мне не нужны. Что бы я получила от продажи историй о тебе?» — добавила Варди в ответном твите.

Как отмечают британские СМИ, The Sun уже удалила или сильно отредактировала фейковые истории. При этом самому расследованию Руни газета посвятила большую статью. О том, правдивы ли подозрения жены футболиста, в ней не говорится.

Зато модераторам британской «Википедии» теперь приходится бороться с авторами правок к статье о Колин Руни. Они пытаются изменить ее краткое персональное описание — «английская телеведущая» — на более полное: «английская телеведущая и частный детектив».

Петр Лохов