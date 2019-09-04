Изначально инстаграм создавался как соцсеть, в которой пользователи делятся своими фотографиями. Но со временем туда стали выкладывать все подряд: мемы, длинные тексты, фрагменты музыкальных клипов (и документальные фильмы тоже).

Многие публикуют в инстаграме скриншоты смешных твитов. Это происходит настолько часто, что в соцсетях появилось выражение «скриншоты твиттера — это не мемы». На тренд обратила внимание и пользовательница твиттера @Miagrassia28. Она тегнула официальный аккаунт Twitter и посоветовала компании поговорить об этом с Instagram.

Что сделал Twitter? Завел аккаунт в инстаграме и опубликовал скриншот сообщения @Miagrassia28, разделенный на шесть постов.

Судя по описанию инстаграма Twitter (да, странно звучит!), у аккаунта есть только одна цель — выкладывать скриншоты твитов. И все! К сожалению, аккаунт Instagram в твиттере (все еще странно!) никак не отреагировал на эту ситуацию.