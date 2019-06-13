Строитель из Техаса пародирует инстаграм-блогеров: позирует с кофе, прикуривает сигару от горелки. Жаль, что это фейк

Обновление. Как выяснил BuzzFeed News, аккаунт на самом деле принадлежит рекламному агентству. Он создан для продвижения местной кофейни.

«А что такое инфлюенсер?» — спросил Омар из Техаса у своей дочери Барбары. Та объяснила: это человек с аудиторией в социальных сетях, который может повлиять на мнение своих подписчиков. «Пфф, я тоже так могу!» — заявил ее отец и завел аккаунт в инстаграме.

Что в этом такого? А вот что — Омар работает строителем. Но снимки у него получаются действительно модные: строитель позирует с кофе, красиво раскладывает рабочие принадлежности и прикуривает сигару от горелки. Словом, все как у популярных инстаграм-инфлюенсеров.

Омар делает ироничные подписи к своим постам: «Моя дочь сказала, что расплескивать жидкости для снимков — это тренд. На мой взгляд, это трата кофе, но да ладно».

Или: «Еще один день, еще один доллар».

Дочь Омара рассказала об инстаграме отца в своем твиттере. Ее пост попал во множество пабликов, постящих мемы. После этого аккаунт ее отца всего за месяц вырос с 75 подписчиков до 339 тысяч. Что же, Омар доказал своим примером: строители тоже могут быть инфлюенсерами.