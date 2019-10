Как звучит речь Греты Тунберг под песню Fatboy Slim? Великолепно!

Британский диджей Норман Кук, известный как Fatboy Slim, засэмплировал на своем концерте знаменитую речь шведской школьницы Греты Тунберг с саммита ООН.

Видео с выступления, состоявшегося 4 октября в английском городе Гейтсхед, поделился в фейсбуке житель Мидлсбро Скотт Джексон.

Музыкант наложил слова Тунберг на мотив хита 1998 года «Right Here, Right Now», поскольку Грета в своем выступлении также использовала фразу «Здесь и сейчас». Судя по реакции публики, все были в восторге от подобного мэшапа.

То, что речь Тунберг идеально ложится на композицию «Right Here, Right Now», еще в конце сентября заметил музыкант Дэвид Скотт из группы The Kiffness. Он выложил соответствующий микс у себя в твиттере, который затем перепостил Норман Кук.

Грета Тунберг известна своей акцией-забастовкой у парламента Стокгольма — в 2018 году она заявила, что отказывается ходить в школу по пятницам, пока власти не начнут соблюдать соглашения по климату. Тунберг поддержали многие школьники по всему миру, она была выдвинута на соискание Нобелевской премии мира. В сентябре Грета Тунберг приехала в Нью-Йорк, где выступила с эмоциональной и резонансной речью на климатическом саммите ООН.

