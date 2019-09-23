«Мы начинаем понимать, что вы предатели». Грета Тунберг выступила на саммите ООН по изменению климата

Yana Paskova / Reuters / Scanpix / LETA

В 2018 году шведская школьница Грета Тунберг устроила забастовку возле здания парламента в Стокгольме, заявив, что отказывается ходить в школу по пятницам, пока политики не будут выполнять Парижское соглашение по климату. Акция Тунберг привлекла внимание во всем мире, и школьники из других стран тоже начали устраивать климатические забастовки. Сама Тунберг была номинирована на Нобелевскую премию мира, начала общаться с политиками и посещать международные конференции. В августе 2019 года она пересекла Атлантический океан на парусной яхте, чтобы добраться до Нью-Йорка и принять участие в саммите ООН по изменению климата. На открытии саммита 23 сентября Тунберг выступила с эмоциональной речью. Вот ее краткий пересказ.

Все это неправильно. Я не должна быть здесь, мне следовало бы вернуться в школу. Своими пустыми речами вы украли мои мечты и мое детство. Начинается массовое вымирание, но все, о чем вы можете говорить, — это деньги и сказки о бесконечном экономическом росте. Как вы смеете!

В течение 30 лет наука предельно ясно указывала на опасность глобального потепления. Вы говорите, что понимаете, насколько серьезна проблема. Но я отказываюсь верить в это: если бы вы все понимали и продолжали бездействовать, это было бы злодеянием.

Популярное предложение вдвое снизить вредные выбросы в атмосферу за 10 лет даст нам 50-процентную вероятность того, что температура на планете вырастет менее чем на полтора градуса Цельсия [до конца XXI века].

Может быть, вас устраивают 50%. Но этот прогноз рассчитан на то, что мое поколение и поколение моих детей очистят воздух от сотен миллиардов тонн вашего углекислого газа с помощью технологий, которые едва существуют. 50-процентный риск нас не устраивает — ведь именно нам придется иметь дело с последствиями.

Вы подводите нас. Но мы начинаем понимать, что вы предатели. На вас обращены взоры будущих поколений. И если вы нас обманете, мы никогда не простим. Мир просыпается. Перемены наступают, хотите вы этого или нет.

Пересказали Ольга Корелина и Дмитрий Томилов